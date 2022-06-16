19FortyFive: истребитель Су-35 это "кошмар для НАТО"

Российский истребитель Су-35 — это кошмар для НАТО, а также надёжная рабочая лошадка для ВКС РФ. Об этом написало американское издание 19FortyFive, выдержки из статьи которого приводит "ПолитРоссия".

Обозреватель издания отмечает сверхманёвренность истребителя пятого поколения, который способен развивать скорость до почти 2500 км в час и имеет хорошее вооружение. При необходимости этот самолет может дать бой любому другому истребителю, в том числе натовскому, считает эксперт.

В числе главных способностей Су-35 называется возможность подавления вражеского ПВО, что часто помогает предотвратить потерю самолёта.

Также указывается на эффективность Су-35 в боевых условиях, из-за чего истребитель сумел потеснить натовские самолёты на мировом оружейном рынке.

США пришлось даже ввести санкции против отдельных государств, чтобы те не покупали российские истребители, а обратили внимание на американские, заключил автор статьи.