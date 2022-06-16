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19FortyFive: истребитель Су-35 это "кошмар для НАТО"

Мир

Российский истребитель Су-35 — это кошмар для НАТО, а также надёжная рабочая лошадка для ВКС РФ. Об этом написало американское издание 19FortyFive, выдержки из статьи которого приводит "ПолитРоссия".

19FortyFive: истребитель Су-35 это "кошмар для НАТО"

Обозреватель издания отмечает сверхманёвренность истребителя пятого поколения, который способен развивать скорость до почти 2500 км в час и имеет хорошее вооружение. При необходимости этот самолет может дать бой любому другому истребителю, в том числе натовскому, считает эксперт.

В числе главных способностей Су-35 называется возможность подавления вражеского ПВО, что часто помогает предотвратить потерю самолёта.

Также указывается на эффективность Су-35 в боевых условиях, из-за чего истребитель сумел потеснить натовские самолёты на мировом оружейном рынке.

США пришлось даже ввести санкции против отдельных государств, чтобы те не покупали российские истребители, а обратили внимание на американские, заключил автор статьи.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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