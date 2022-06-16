Вступивший в ВСУ канадский генерал-наёмник Кадьё обвинён в сексуальном насилии

Бывший генерал-лейтенант вооружённых сил Канады Тревор Кадьё, завербовавшийся в ряды ВСУ в качестве наёмника, обвинён на родине в сексуальном насилии.

После возвращения с Украины отставного генерал-лейтенанта в Канаде ожидают два обвинения в сексуальных домогательствах. Дело возбуждено военной полицией, сообщает канадский телеканал CTV.

Согласно заявлению бригадного генерала Саймона Трюдо, свои преступления Кадьё совершил в 1994 году в Королевском военном колледже.

Обвиняемому пророчили должность командующего сухопутными войсками страны, но после начала расследования генерал-лейтенант предпочел уволиться из армии и уехать наёмником на Украину.

"Я готовлюсь вернуться в Канаду с Украины и буду продолжать сотрудничать со следствием, как и с самого начала", — заверил журналистов сам Кадьё.

Стоит отметить, что Минобороны Канады запретило военнослужащим страны отправляться на Украину для вступления в ряды ВСУ.