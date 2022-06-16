Бывший генерал-лейтенант вооружённых сил Канады Тревор Кадьё, завербовавшийся в ряды ВСУ в качестве наёмника, обвинён на родине в сексуальном насилии.
После возвращения с Украины отставного генерал-лейтенанта в Канаде ожидают два обвинения в сексуальных домогательствах. Дело возбуждено военной полицией, сообщает канадский телеканал CTV.
Согласно заявлению бригадного генерала Саймона Трюдо, свои преступления Кадьё совершил в 1994 году в Королевском военном колледже.
Обвиняемому пророчили должность командующего сухопутными войсками страны, но после начала расследования генерал-лейтенант предпочел уволиться из армии и уехать наёмником на Украину.
"Я готовлюсь вернуться в Канаду с Украины и буду продолжать сотрудничать со следствием, как и с самого начала", — заверил журналистов сам Кадьё.
Стоит отметить, что Минобороны Канады запретило военнослужащим страны отправляться на Украину для вступления в ряды ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.