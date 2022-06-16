Западные страны приняли "астрономическое" количество санкций в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она убеждена: США и их партнёры вводят ограничения "против всего и всех без разбору". Как отметила Захарова, всего лидеры западных стран утвердили свыше 10 тысяч санкций, связанных с РФ.
"Абсурдно даже не их астрономическое число, а обосновывающие формулировки, например, "за поддержку действий Российского государства". Такая вот провинность россиянина", — пояснила официальный представитель МИД.
Захарова также подчеркнула: в отдельных странах за проявление симпатии к РФ жителей пугают реальными штрафами и пристальным вниманием со стороны спецслужб.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что попытки американских властей "задушить" РФ санкциями не срабатывают. По его словам, это признают уже многие международные эксперты, в том числе из США.
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