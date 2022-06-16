Байден сообщил нефтяникам, что США находятся в состоянии войны

Президент США Джо Байден разослал официальное письмо-обращение к крупнейшим нефтеперерабатывающим американским компаниям. Лидер нации призвал нефтяников увеличить производство, а объяснил это недопустимым шагом "во время войны".

В своём письме он подчеркнул, что ему понятны сокращения производства, однако он настаивает на увеличении поставок бензина, дизеля и другого вида топлива.

"Я понимаю, что многие факторы повлияли на бизнес-решения о сокращении мощностей нефтеперерабатывающих заводов, которые были приняты до того, как я вступил в должность. Но во время войны недопустимо, чтобы прибыль нефтеперерабатывающих заводов, значительно превышающая норму, перекладывалась на плечи американских семей", — говорится в письме Байдена.

Как подчеркнул лидер нации, недостаток нефтеперерабатывающих мощностей влияет на рост цен в контексте топлива быстрее, чем дорожает сама нефть.

Письмо получили главы компаний:

Marathon Petroleum Corp,

Valero Energy,

Exxon Mobil Corp,

Phillips 66,

Chevron Corp,

Shell.