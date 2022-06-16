Захарова: США не обращались в МИД России после задержания наёмников

США ещё не связывались со специалистами МИД РФ в связи с сообщениями СМИ о задержании двух американских наёмников в районе Харькова. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, Россия всегда придаёт гласности всю информацию о дальнейшей судьбе задержанных или приговорённых к суду иностранных наёмников.

"У меня пока нет информации о том, что США обращались в МИД РФ, проверяю каждый день, проверю и сегодня", — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что российские военные взяли в плен двух американцев, которые участвовали в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснили источники британского издания The Telegraph, речь идёт о 39-летнем Роберте Друке и 27-летнем Энди Хьюине — ветеранах армии США.