Подберёзкин: НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт с Россией

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт с Россией.

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк недавно сделал заявление, что только прямое вмешательство НАТО может остановить боевые действия на Незалежной. По мнению Подберёзкина, риск получить ответ от России, в случае вмешательства НАТО в конфликт на Украине, слишком высок. Поэтому никто из стран альянса не возьмёт на себя ответственность и не вступит напрямую в украинский конфликт.

"Их стратегия и так достаточно эффективная. Они пытаются ослабить Россию, не ослабляя США, хотя это ослабляет западноевропейские страны, и не повышая риск прямых военных действий с Россией", — сказал Подберёзкин в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что Запад ежегодно обновляет свои планы нанести ядерный удар по России. Но в США никто не пойдёт на риск ядерной войны, потому что тогда возникнет опасность для самих Штатов.