The Times: европейцы просят отдать Путину всё, что он хочет

Европейские обыватели искренне не понимают, почему они вынуждены страдать из-за украинского конфликта, сообщают британские СМИ.

Накануне одна из самых известных мировых газет — британская The Times — вышла с заголовком: "Дайте Путину всё, что он хочет, чтобы закончить войну, говорят европейцы". Жителей Евросоюза можно понять, защита "территориальной целостности Украины" довольно ощутимо бьёт по их кошелькам.

Журналисты издания отмечают, что всё чаще политики ЕС говорят о дипломатическом решение украинского конфликта, хотя ещё месяц назад практически единогласно осуждали Кремль и призывали Киев сражаться до конца.

Эксперты предполагают, что всё дело в успехах спецоперации Вооруженных Сил России в Донбассе. Киевский режим теряет контроль над территориями, граждане которых не желают вновь становиться украинцами.

"На то она и демократия: раз люди хотят этого (мира на Украине любой ценой. — Прим. ред.), надо следовать их пожеланиям", — напомнил властям Евросоюза политолог Владимир Корнилов.