Der Tagesspiegel: слова Зеленского о возвращении Крыма оторваны от реальности

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым планируется вернуть под контроль Киева, далеки от реальности. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

По информации немецкого издания, перед готовящимся визитом в Киев лидеров Германии, Франции и Италии Зеленский в очередной раз пообещал вернуть Крымский полуостров в состав Украины.

"Этот человек потерял чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе", — сказано в материале.

Der Tagesspiegel отмечает, что Зеленский и его сторонники, регулярно сообщая о необходимости присоединения Крыма к Украине, хотят проверить, насколько далеко готовы идти западные и европейские лидеры в поддержке киевского режима.

При этом издание подчёркивает: руководители ФРГ, Франции и Италии мечтают о лёгких и удобных для них переговорах, они не собираются принимать "тяжёлые решения".