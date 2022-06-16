Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым планируется вернуть под контроль Киева, далеки от реальности. Об этом пишет Der Tagesspiegel.
По информации немецкого издания, перед готовящимся визитом в Киев лидеров Германии, Франции и Италии Зеленский в очередной раз пообещал вернуть Крымский полуостров в состав Украины.
"Этот человек потерял чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе", — сказано в материале.
Der Tagesspiegel отмечает, что Зеленский и его сторонники, регулярно сообщая о необходимости присоединения Крыма к Украине, хотят проверить, насколько далеко готовы идти западные и европейские лидеры в поддержке киевского режима.
При этом издание подчёркивает: руководители ФРГ, Франции и Италии мечтают о лёгких и удобных для них переговорах, они не собираются принимать "тяжёлые решения".
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