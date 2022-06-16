Ближайший друг Зеленского отказался брать в руки оружие и ехать в Донбасс

Евгений Кошевой, возглавивший после Владимира Зеленского комик-труппу "Студия Квартал 95", признался, что не собирается идти добровольцем в ВСУ.

Близкий товарищ действующего президента Украины, исполнивший роль министра иностранных дел в сериале "Слуга народа", дал откровенное интервью украинскому телеканалу. Он рассказал журналисту, что не собирается брать в руки оружие, чтобы помогать украинской армии.

"В первый день меня ловит снайпер и стреляет… Только хейтеры смеяться будут. Не, не собираюсь…" — заверил Кошевой.

Свою позицию он объяснил отсутствием военной подготовки. Комик уверен, что принесёт больше пользы стране находясь в Киеве.

Вероятно, с ним не согласятся десятки тысяч мобилизованных украинцев. У них также отсутствовала какая-либо подготовка, но их наспех вооружили и отправили умирать на восток страны. Вся беда призывников в том, что они не являются друзьями Зеленского.