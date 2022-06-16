Baijiahao: финны "танцуют" на российских ядерных боеголовках как пушечное мясо

Китайские аналитики назвали вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс полным абсурдом. По их мнению, это больше похоже на безрассудный "танец" на российских ядерных боеголовках, чем обдуманную стратегию.

Как уточнили китайские аналитики, попытки Украины добиться вступления в НАТО обернулись серьёзными последствиями и финнам стоило бы вынести "урок".

"Неужели Финляндия и Швеция готовы стать пушечным мясом?" — задались вопросом аналитики Baijiahao. — Немного абсурдно, что Финляндия и Швеция сейчас смело танцуют на российских ядерных боеголовках".

Как подчеркнули аналитики, несомненно, Финляндия и Швеция надеются на поддержку альянса, однако, если дело дойдёт до конфронтации, ситуация вмиг приобретёт масштабы мировой войны.