Китайские аналитики назвали вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс полным абсурдом. По их мнению, это больше похоже на безрассудный "танец" на российских ядерных боеголовках, чем обдуманную стратегию.
Как уточнили китайские аналитики, попытки Украины добиться вступления в НАТО обернулись серьёзными последствиями и финнам стоило бы вынести "урок".
"Неужели Финляндия и Швеция готовы стать пушечным мясом?" — задались вопросом аналитики Baijiahao. — Немного абсурдно, что Финляндия и Швеция сейчас смело танцуют на российских ядерных боеголовках".
Как подчеркнули аналитики, несомненно, Финляндия и Швеция надеются на поддержку альянса, однако, если дело дойдёт до конфронтации, ситуация вмиг приобретёт масштабы мировой войны.
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