Подберёзкин: ядерная война России и США возможна из-за поставок Киеву РСЗО

К ядерной войне между Россией и США сейчас может привести вообще всё, что связано с Украиной. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Подберёзкин.

Аналитик заметил в интервью изданию "Украина.ру", что поводом для начала третьей мировой войны сейчас могут стать любые действия. По его словам, если американцы поставят Киеву РСЗО с баллистическими или тактическими ракетами большой дальности, которые способны бить на 380 км, то это создаст стратегическую угрозу для безопасности России.

Но из-за того, что спутник противника оперативной связи или оперативного наблюдения будет уничтожен войсками, РФ ядерная война не начнётся, считает Подберёзкин.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что Россия наносит по Западу "ядерный удар", но только растянутый во времени.