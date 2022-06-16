Газовая политика России последних дней свидетельствует о том, что по Западу наносится "ядерный удар", только растянутый. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube.
"Ядерным ударом" представитель киевского режима назвал создание на Западе энергетического, продуктового и миграционного кризиса, который якобы провоцирует Россия.
"Они поняли, что нахрапом Украину взять не удастся, и теперь играют вдолгую, рассчитывая на слабость Запада", — заявил советник.
По его словам, в Кремле готовы воевать на износ, и делают ставку не на победу на Украине, а на доведение Запада до такого состояния, когда он пойдёт на компромисс.
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