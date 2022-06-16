Веймер: Россия выиграла в своей стратегии фактически завоевав Донбасс

Россия фактически "отвоевала" Донбасс и "захватила" огромное количество земель, заявил немецкий издатель, аналитик Вольфрам Веймер. По его словам, у стран Евросоюза и Запада не осталось альтернативы, кроме как продолжать помогать Киеву.

В противном случае, считает аналитик, стратегия России в конечном счёте приведёт к победе.

"Альтернативы нет, мы должны помочь этой стране (Украине. - Прим. ред.) сейчас. В противном случае Россия выиграла со своей стратегией, а значит, Россия выиграла эту войну", — цитирует аналитика WELT. — Россия фактически завоевала Донбасс, получила огромное количество земли. Как теперь Россия может проиграть эту войну?".

По словам Веймера, единственным правильным решением для Запада остаётся поддержка Киева, в частности, и поставками оружия.