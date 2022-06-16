Нефтяное эмбарго против России ставит под удар тысячи рабочих мест в ФРГ. Так, согласно информации, только в городе Шведт-на-Одере, в котором планируют прекратить переработку чёрного золота уже с 1 января 2023 года, заработка могут лишиться 1200 человек.
Ещё несколько предприятий в Восточной Германии намерены отказаться от переработки российского сырья.
"Эмбарго может стать мощным фактором инфляции и тормозом развития экономики Восточной Германии", — пишет Junge Welt.
С подобными выводами согласны и немецкие политики. Так, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке усомнился в необходимости ввода жёсткого эмбарго на российское сырьё, если Берлин не готов гарантировать людям сохранение рабочих мест и производства. Однако как подчёркивает издание, вероятно, весь регион ждёт деиндустриализация и сокращение промышленности.
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