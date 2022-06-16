Глава комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил, что ни одно оружие, которое бы США предоставили Украине или намерены предоставить, не является панацеей в ходе боевых действий.
По словам Милли, то вооружение, которое Штаты уже направили Киеву, должно и так поражать "достаточно целей".
"В войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулей. Никакая система вооружения, единственная система вооружения, никогда не меняет чашу весов", — сказал Милли на пресс-конференции в Брюсселе. — Если украинцы правильно используют системы вооружения, которые США и другие союзники предоставляют, они должны быть в состоянии поразить значительное количество целей".
Однако Милли уточнил, что, вероятно, украинские военные прекрасно справятся с РСЗО HIMARS, так как показали себя "высококлассными стрелками" работая с гаубицами Triple 7.
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