NYT: руководство США опасается угасания интереса к конфликту на Украине

В руководстве Соединенных Штатов опасаются снижения интереса американской общественности к конфликту вокруг Украины, так же, как и ослабления европейского единства, сообщает New York Тimes.

"Чиновники явно обеспокоены тем, что как интерес американской общественности к конфликту, так и европейское единство могут ослабнуть", — пишет издание.

По этой причине власти США ищут способы пробудить этот интерес, в том числе пригласив украинского лидера Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который состоится в конце июня в Мадриде.

Кроме того, в администрации президента США Джо Байдена изучают, как вести себя с затянувшимся конфликтом, поможет ли прекращение огня или официальное перемирие.

В настоящее время Вашингтон готовится к "долгосрочной поддержке украинского правительства и дополнительным поставкам оружия".

Напомним, американские власти с начала военной операции России выделили Украине военную помощь на общую сумму в 5,6 млрд долларов. Такая сумма была получена Киевом с февраля. Всего с момента вступления в должность президента Джо Байдена Соединенные Штаты поставили помощь Украине на сумму около 6,3 млрд долларов США.