Во Франции разозлились на Зеленского из-за ситуации с визитом Макрона в Киев

Неясная ситуация с визитом французского лидера Эммануэля Макрона в Киев, а также продолжающиеся требования президента Украины Владимира Зеленского поставить оружие разозлили читателей издания Le Figaro.

Газета написала, что с начала российской спецоперации президент Франции активизировал контакты с главами обеих стран, однако так и не побывал в Киеве. Глава государства не подтвердил сообщения в СМИ о предстоящем визите и заявил о необходимости "новых дискуссий" с Украиной, а также призвал Зеленского к переговорам с Москвой.

Читателей издания разозлила ситуация с визитом Макрона, а также поведение и требования украинского президента.

Одни пользователи интернета считают, что Зеленский стремится вовлечь Францию в конфликт, другие отмечают, что "комик с сомнительной репутацией по имени Зеленский" оскорбляет Париж.

Президент Украины не хочет принимать Макрона, и пытается его принудить к поставкам оружия, написал читатель VOLTAIRE2408.

Другой пользователь считает, что если Зеленский откажет французскому лидеру в приёме, это будет позором для Макрона.

Напомним, президент Франции заявил, что украинским политикам придётся вести переговоры с Россией, когда будет установлен режим прекращения огня. Он отметил, что отметил, что вскоре наступит день, когда Европа "поможет выстоять" Украине.