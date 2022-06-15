Алёхин: несмотря на корректировки, ВС РФ успешно выполнили первый этап СВО

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин заявил, что, несмотря на корректировки, Россия успешно выполнила первый этап спецоперации (СВО).

Алёхин рассказал, что в течение первого этапа СВО были отсечены от Донбасса группировки ВСУ в Киеве и Днепропетровске. Он отметил, что главной целью был именно Донбасс, на территории которого базировались самые мощные и боеспособные бригады ВСУ.

По мнению эксперта, внесённые коррективы в ходе кампании — нормально. Благодаря изменениям боеспособные бригады ВСУ оказались в окружении. Сейчас идёт второй этап СВО, и основные действия проходят на донбасской дуге, отмечает Алёхин. Однако не стоит думать, что на других направлениях не идут боевые действия.

"Боевые действия проходят на харьковском, запорожском и николаевском направлениях, хотя и не с такой интенсивностью. Просто основные наступательные действия наших войск происходят со стороны Изюма", — рассказал Алёхин "Украине.ру".

Алёхин рассказал, что ВС РФ проламывает оборону ВСУ в сторону Славянска и Краматорска. По его мнению, основные переломные моменты произойдут именно там. Только после этого можно будет говорить о следующих этапах СВО РФ на Украине, заключил собеседник издания.