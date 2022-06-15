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Алёхин: несмотря на корректировки, ВС РФ успешно выполнили первый этап СВО

Мир

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин заявил, что, несмотря на корректировки, Россия успешно выполнила первый этап спецоперации (СВО).

Алёхин: несмотря на корректировки, ВС РФ успешно выполнили первый этап СВО

Алёхин рассказал, что в течение первого этапа СВО были отсечены от Донбасса группировки ВСУ в Киеве и Днепропетровске. Он отметил, что главной целью был именно Донбасс, на территории которого базировались самые мощные и боеспособные бригады ВСУ.

По мнению эксперта, внесённые коррективы в ходе кампании — нормально. Благодаря изменениям боеспособные бригады ВСУ оказались в окружении. Сейчас идёт второй этап СВО, и основные действия проходят на донбасской дуге, отмечает Алёхин. Однако не стоит думать, что на других направлениях не идут боевые действия.

"Боевые действия проходят на харьковском, запорожском и николаевском направлениях, хотя и не с такой интенсивностью. Просто основные наступательные действия наших войск происходят со стороны Изюма", — рассказал Алёхин "Украине.ру".

Алёхин рассказал, что ВС РФ проламывает оборону ВСУ в сторону Славянска и Краматорска. По его мнению, основные переломные моменты произойдут именно там. Только после этого можно будет говорить о следующих этапах СВО РФ на Украине, заключил собеседник издания.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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