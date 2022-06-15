360kuai: Россия мгновенно ответила Японии на попытку унижения

Японские власти попытались унизить Россию, публично отозвав приглашение на мероприятия по случаю 70-летнего юбилея морских сил самообороны. Ответ России Японии был мгновенным, считает китайское издание 360kuai.

По мнению издания, Япония идёт по стопам США — или пытается идти — и старается при любом удобном и не очень случае раскритиковать Россию. Касательно отзыва приглашения на мероприятия по случаю юбилея морских сил самообороны японские чиновники заявили, что доверительные отношения между Россией и Японией были подорваны из-за Украины.

Ответ России был быстрым, отмечают авторы 360kuai. Японским рыбакам было запрещено ловить рыбу возле Курильских островов.

"Путин ответил быстро и безжалостно, ударив Японию в одно из самых слабых мест. Российский лидер запретил японцам ловить рыбу близ Курил", — приводит мнение китайского издания "ПолитРоссия".

В статье отмечается, что российский ответ выполняет две функции:

экономически наказывает Японию, где рыболовство — один из промышленных столпов страны,

также напоминает ей о российской принадлежности Курильских островов.

Авторы 360kuai полагают, что после ответных мер Москвы в Токио поняли, что натворили. И выразили сожаление по поводу произошедшего, но было уже поздно.

Напомним, в начале июня Россия объявила о приостановке соглашения по рыболовству, которое было заключено в 1998 году. Согласно этому соглашению, японских рыбаки могли вести промысел возле южной части Курильских островов в обмен на выплаты и помощь для Сахалинской области. В МИД РФ отметили, что в Токио заморозили выплаты по двустороннему соглашению и затягивают подписание документа о помощи Сахалину.

Япония присоединилась к антироссийским санкциям: ограничительные меры были введены против ряда российских банков, были прекращены поставки высокотехнологичного оборудования и импорт ряда товаров из России.

В ответ наша страна прекратила переговоры с Японией по заключению мирного договора, которые продолжались несколько десятилетий.