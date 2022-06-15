США ввели санкции против россиянина, украинца и шведа из имперского движения

США внесли в санкционный список активистов "Русского имперского движения". В рамках борьбы с терроризмом меры приняли против россиянина, украинца и шведа.

В чёрном списке оказались: русский националист Александр Жучковский, живущий в Испании гражданин Украины Станислав Шевчук и швед Антон Тулин.

Антон Тулин проходил обучение в военном лагере в РФ и отбывал срок в шведской тюрьме за подготовку теракта в лагере беженцев. Шевчука попадал в поле зрения американцев, так как приезжал в страну обмениваться опытом с местными правыми.

Ранее сообщалось, что о распаде Советского Союза сожалеют 58% россиян — таковы данные опроса, проведенного социологами.