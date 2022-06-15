США внесли в санкционный список активистов "Русского имперского движения". В рамках борьбы с терроризмом меры приняли против россиянина, украинца и шведа.
В чёрном списке оказались: русский националист Александр Жучковский, живущий в Испании гражданин Украины Станислав Шевчук и швед Антон Тулин.
Антон Тулин проходил обучение в военном лагере в РФ и отбывал срок в шведской тюрьме за подготовку теракта в лагере беженцев. Шевчука попадал в поле зрения американцев, так как приезжал в страну обмениваться опытом с местными правыми.
Ранее сообщалось, что о распаде Советского Союза сожалеют 58% россиян — таковы данные опроса, проведенного социологами.
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