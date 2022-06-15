The Telegraph: два ветерана армии США попали в плен под Харьковом

Информацию о том, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками подтвердило британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

В статье отмечается, что в плен они попали во время ожесточённого боя под Харьковом на прошлой неделе. Об этом рассказали товарищи наёмников.

Также названы имена пленных. Это 39-летний Роберт Друке и 27-летний Энди Хьюин — ветераны армии США, которые служили добровольцами в одном из подразделений ВСУ. Они стали первыми американцами, оказавшимися в плену у русских.

"Мы были на задании, но все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его", — рассказал The Telegraph боевой товарищ американцев.

Издание отмечает также, что пленение двух американцев будет деликатным с дипломатической точки зрения, поскольку Кремль может попытаться использовать это как доказательство того, что США принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. И президент России Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения, считает автор статьи.