В ООН обеспокоились перемещением украинских детей в Россию

Члены комиссии Организации Объединённых Наций выразили беспокойство отправкой украинских детей в Россию. Специалисты обратили внимание на быстрый процесс получения гражданства и усыновления.

В ООН указали на последствия вооружённого столкновения на Украине для детей. Как подчеркнули представители комиссии, в организации должны анализировать данные о перемещении несовершеннолетних граждан в РФ.

"Нужно продолжить проверять утверждения о перемещениях в РФ детей из учреждений на временно оккупированных территориях", — заявили представители ООН в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в России оказались около полутора тысяч сирот из Донбасса.