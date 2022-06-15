Члены комиссии Организации Объединённых Наций выразили беспокойство отправкой украинских детей в Россию. Специалисты обратили внимание на быстрый процесс получения гражданства и усыновления.
В ООН указали на последствия вооружённого столкновения на Украине для детей. Как подчеркнули представители комиссии, в организации должны анализировать данные о перемещении несовершеннолетних граждан в РФ.
"Нужно продолжить проверять утверждения о перемещениях в РФ детей из учреждений на временно оккупированных территориях", — заявили представители ООН в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что в России оказались около полутора тысяч сирот из Донбасса.
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