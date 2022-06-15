Мартынов: в случае мирного окончания конфликта на Украине Байдену придёт конец

По мнению политолога Алексея Мартынова, в случае мирного урегулирования украинского конфликта, судьба президента США Джо Байдена предрешена, и его карьера закончится бесславным и скандальным импичментом. Именно поэтому США стараются, чтобы боевые действия на Украине продлились как можно дольше, хотя бы до ноября — до выборов в Конгресс и Сенат.

"Байден рискует в очень краткосрочной перспективе получить в обратную сторону все те гадости, которые они реализовали против своих оппонентов на прошедших президентских выборах. В том числе, вплоть до объявления импичмента Байдену", — сказал Мартынов в разговоре с "Украина.ру".

Политолог считает, что Байден может несколько улучшить своё положение, если "разгонит администрацию, смоделировавшую украинский кризис". В случае импичмента всем членам администрации Белого дома не поздоровится, в частности, будет продолжено расследование деятельности сына Байдена и других лиц из его близкого окружения.

Ранее уже сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена резко пошёл вниз на фоне роста цен на топливо.