Стрелков объяснил сопротивление ВСУ в Северодонецке: "Выигрывают время"

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что украинские военные цепляются за Северодонецк и Лисичанск, чтобы измотать ВС РФ и выиграть время.

По мнению Стрелкова, наступление ВС РФ в Лисчанске идёт медленно, потому что ВСУ используют свою стратегию изматывания российских войск. Делается это для того, чтобы выиграть время и создать стратегические резервы.

"Поэтому они зачастую бросают в бой неподготовленные части территориальной обороны: батальоны и свеженабранные пехотные бригады. В то же время стараются придерживать и вводить только в крайнем случае кадровые части и формируют резервы на других фронтах для возможных атак", -заявил Стрелков в беседе с "Радиоточкой НСН".

По мнению Стрелкова, для поражения ВСУ российским войскам необходимо окружить украинские группировки в районах Лисичанска, Северодонецка и Золотого. Экс-министр обороны ДНР считает, что пока этого не произошло, украинские военные будут продолжать сражаться в городских застройках.

Стрелков заявил, что украинские военные уже давно не верят, что смогут вернуть Донбасс.