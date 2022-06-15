На Украине попали в плен два американских наёмника

Два американских наёмника, воюющих на стороне Киева, пропали на Украине. Об этом сообщает ИА "Anna News" со ссылкой на заявление группировки наёмников США Task Force Baguette в соцсетях.

В заявлении говорится, что двое боевиков с позывными "Хейт" и "Бама" попали в плен в ходе российского наступления в Донбассе. Где именно это произошло, не уточняется. Информацию также якобы подтверждает украинская разведка.

При этом официальные заявления от союзных сил России, ДНР и ЛНР о пленении американцев отсутствуют.

Напомним, что иностранным боевикам, попавшим в плен, может грозить смертная казнь в ЛДНР. К высшей мере суд уже приговорил на прошлой неделе двух британцев и марокканца.