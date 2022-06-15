"Газпром" сократил поставки газа в Италию на 15%

"Газпром" сообщил итальянской компании Eni о том, что сокращает поставки газа на 15%.

"Поставки сокращены примерно на 15% на день среды", — сказал РИА Новости представитель Eni.

По словам собеседника издания, российская энергетическая компания не объяснила, почему приняла такое решение.

В мае стало известно, что Eni согласилась открыть двойной счёт в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки российского газа в рублях.

Россия поставляет в Италию 29 миллиардов кубометров газа в год, что покрывает 40% всех потребностей страны. После того, как началась российская спецоперация на Украине, власти Италии объявили о том, что будут снижать зависимость от поставок топлива из РФ.

Итальянский премьер Марио Драги заявил, что эта цель будет достигнута к 2024 году. При этом глава Eni Клаудио Дескальци называет другую дату — 2025 год.