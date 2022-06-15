Спикер Рады Стефанчук пригласил инвесторов из ЕС осваивать Украину

Если Украина вступит в Евросоюз, он от этого только выиграет. Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Руслан Стафанчук на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене.

Как подчеркнул Стефанчук, Киев может похвастать сельскохозяйственными богатствами, открытым земельным рынком, собственными IT-технологиями, которые будут интересны западным инвесторам.

"Украина может стать фактически для мира тем, чем стала Америка, когда ее открыли. Это определенная "терра инкогнита", которую нам еще нужно всем вместе освоить", - сказал Стефанчук, слова которого приводит пресс-служба Верховной Рады.

Ранее политолог Андрей Ваджра выразил мнение, что влияние Запада на украинскую государственность будут распространяться и после завершения спецоперации, однако территория Украины станет меньше за счёт отошедших к России регионов. С точки зрения Ваджры, спецоперация закончится только тогда, когда Украины не станет как государства, а в территориях, где будет по-прежнему господствовать Запад, всё так же будет процветать русофобия.