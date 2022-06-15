Депутат литовского сейма Матас Малдейкис считает, что Россия в случае победы на Украине, в 2027 году повторит украинский сценарий с Литвой.

"Тут надо очень хорошо понимать две вещи. Если бы им удался их план по Украине что они рассчитывали, то через пять лет они бы пришли к нам. Они бы попытались посмотреть оборону НАТО и реагировало бы НАТО так, как они и думают", — сказал он в эфире "Украина 24.