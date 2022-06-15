Депутат литовского сейма Матас Малдейкис считает, что Россия в случае победы на Украине, в 2027 году повторит украинский сценарий с Литвой.
"Тут надо очень хорошо понимать две вещи. Если бы им удался их план по Украине что они рассчитывали, то через пять лет они бы пришли к нам. Они бы попытались посмотреть оборону НАТО и реагировало бы НАТО так, как они и думают", — сказал он в эфире "Украина 24.
Ранее он призвал вернуть Литве российский город Смоленск.
"Если Россия денонсирует признание независимости Литвы от 1991 года, тогда Литва денонсирует Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул оккупированные территории Великому княжеству Литовскому. Смоленск — это Литва!"
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