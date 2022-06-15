Эксперт Исаев: достичь мирного компромисса между РФ и Украиной будет непросто

Эксперт ИК "УНИВЕР Капитал" Владислав Исаев заявил, что достичь какого-то мирного компромисса между Россией и Украиной будет очень непросто.

По мнению Исаева, если бы Украинская сторона приняла российские предложения ещё в марте, когда начались мирные переговоры, а боевые действия ещё не успели затянуться, то всё могло ограничиться признанием независимости ЛДНР и российских прав на Крым. Однако из-за бездействия киевских властей, многие граждане ЛДНР уже "сделали ставку на сотрудничество с Россией", отмечает эксперт.

"Если сейчас оставить территорию Запорожья, Харьковской и Херсонской областей, эти люди окажутся под угрозой мести националистов и произвола СБУ. То есть, фактически, если бы переговоры начались сегодня, российской стороне пришлось бы выдвигать значительно больше требований, чем в марте", — заявил Исаев в беседе с ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что в случае заключения мирного соглашения Украина не сможет гарантировать, что не вступит в НАТО и не разместит у себя западные стратегические вооружения. А это одни из ключевых условий мирного урегулирования конфликта.

"Эти пункты с мерами контроля и гарантиями тоже придётся включить в договор. Как и наказание военных преступников, и запрет националистических партий и символики. Но в таком виде этот договор будет выглядеть уже практически полной капитуляцией", — заявил Исаев.

По его мнению, если Зеленский и примет эти условия, то он утратит остатки поддержки, и его очень быстро сменят на другого политика, который не будет признавать этот договор. А это означает, что всё начнётся заново.