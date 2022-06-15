Президент США Джо Байден заявил, что "Американский план спасения" и инфраструктурный проект, предполагающие более трёх триллионов долларов бюджетных расходов, изменят жизнь людей к лучшему. Многие чиновники раскритиковали его высказывание, поскольку в стране обострены экономические проблемы.
Читатели китайского издания Guancha высмеяли Байдена за его решения и сравнили с деревенским старостой.
"Соединенные Штаты вступили в период обратного отсчёта до полного краха", — отметил один их пользователей Сети.
Комментаторы убеждены, что ни одна политическая инициатива не вернёт США к прежней жизни. Один из читателей заявил, что правление президента Байдена только усугубляет положение Америки.
"При Сонном Джо становится всё хуже и хуже, так держать! Вперёд, только вперёд!" — сыронизировал комментатор.
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