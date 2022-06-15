Сенатор Джабаров: для Киева жители Донецка – чужаки

В Киеве не считают жителей Донецка "своими", для него эти люди — чужие, поэтому их "не жалко". Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров.

Парламентарий уверен, что имеет право так говорить, потому что видит, как Киев постоянно обстреливает жилые кварталы и спокойно убивает мирных жителей.

"Судя по тому, как жестоко и целенаправленно Киев уничтожает жителей Донецка (детей, женщин, стариков), становится абсолютно ясно, что эти люди для них не сограждане, но чужаки, которых можно и нужно убивать, сжигать, взрывать", — сказал Джабаров.

13 июня Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк, и этот обстрел стал самым массированным с 2015 года. По городу и его жителям было украинскими военными было выпущено порядка 300 ракет РЗСО и артиллерийских снарядов.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также признал, что этот обстрел оказался самым жестоким за все годы конфликта на Украине.