В Киеве не считают жителей Донецка "своими", для него эти люди — чужие, поэтому их "не жалко". Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров.
Парламентарий уверен, что имеет право так говорить, потому что видит, как Киев постоянно обстреливает жилые кварталы и спокойно убивает мирных жителей.
"Судя по тому, как жестоко и целенаправленно Киев уничтожает жителей Донецка (детей, женщин, стариков), становится абсолютно ясно, что эти люди для них не сограждане, но чужаки, которых можно и нужно убивать, сжигать, взрывать", — сказал Джабаров.
13 июня Вооружённые силы Украины обстреляли Донецк, и этот обстрел стал самым массированным с 2015 года. По городу и его жителям было украинскими военными было выпущено порядка 300 ракет РЗСО и артиллерийских снарядов.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин также признал, что этот обстрел оказался самым жестоким за все годы конфликта на Украине.
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