В Запорожье создаются списки добровольцев, готовых защищать регион от ВСУ

В Запорожской области начали составлять списки добровольцев, которые будут защищать её от украинских военных. На данный момент в списке насчитывается уже свыше 200 человек. Об этом проинформировал глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий.

"У нас есть своя милиция. У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые бы хотели сегодня защищать свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки. Больше 200 человек есть уже в списках людей, которые уже готовы идти", — рассказал Балицкий на "Соловьев Live".

При этом Балицкий подчеркнул, что граждане Запорожья могут лишь помочь российским военным завершить освобождение региона от сил ВСУ, потому что их собственных ресурсов для этого ни за что не хватит.

Сейчас Херсонская область и часть Приазовской области контролируются ВС РФ. Эти регионы намерены в будущем стать часть Российской Федерации.