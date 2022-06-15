Читатели Der Spiegel: Зеленский готовится обвинить Германию в поражении Киева

Президент Украины Владимир Зеленский готовится обвинить Германию в поражении киевского режима. Такое мнение выразили читатели Der Spiegel.

По их словам, Зеленский регулярно делает резкие выпады в сторону канцлера ФРГ Олафа Шольца и его предшественницы Ангелы Меркель. Немцы назвали "возмутительными" требования Киева предоставлять больше оружия для ВСУ.

При этом многие пользователи отметили, что Шольц не должен исполнять все желания Украины, ведь ему следует думать о ситуации внутри своего государства.

"У вас не складывается ощущение, что Украина готовит козла отпущения в лице Германии на случай поражения?" — высказался один из читателей.

С его мнением согласились и другие подписчики издания. Они выразили надежду на то, что Шольц всё-таки сможет откровенно поговорить с "самодовольным господином" Зеленским. Читатели Der Spiegel призвали канцлера ФРГ разъяснить президенту Украины последствия его поведения и действий.