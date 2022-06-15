Возможный визит в Киев руководителей Франции, Германии и Италии не приведёт к мирному урегулированию конфликтной ситуации на Украине. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.
По его словам, лидеры ЕС хотят обсудить с Киевом оказание дальнейшей военной помощи и вывоз украинского зерна на Запада. Сенатор подчеркнул: эти темы важны для Евросоюза и НАТО, но граждан Украины они интересуют в меньшей степени.
"Украина саморазрушается изнутри, последовательно и неуклонно", — отметил Косачёв.
Он добавил, что движителями этого процесса выступают националисты, а единственными спонсорами — западные соседи Украины, которые делают вид, что разрушение страны имеет внешние причины.
Как пояснил сенатор, европейские лидеры, собравшиеся в Киев, не планируют обсуждать вопросы, связанные с восстановлением гражданского мира и возобновлением диалога. Их визит, указал Косачёв, лишь подтолкнёт Украину ещё ближе к "окончательной национальной катастрофе".
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