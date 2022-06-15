Сенатор Косачёв: визит лидеров ЕС в Киев поспособствует саморазрушению Украины

Возможный визит в Киев руководителей Франции, Германии и Италии не приведёт к мирному урегулированию конфликтной ситуации на Украине. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.

По его словам, лидеры ЕС хотят обсудить с Киевом оказание дальнейшей военной помощи и вывоз украинского зерна на Запада. Сенатор подчеркнул: эти темы важны для Евросоюза и НАТО, но граждан Украины они интересуют в меньшей степени.

"Украина саморазрушается изнутри, последовательно и неуклонно", — отметил Косачёв.

Он добавил, что движителями этого процесса выступают националисты, а единственными спонсорами — западные соседи Украины, которые делают вид, что разрушение страны имеет внешние причины.

Как пояснил сенатор, европейские лидеры, собравшиеся в Киев, не планируют обсуждать вопросы, связанные с восстановлением гражданского мира и возобновлением диалога. Их визит, указал Косачёв, лишь подтолкнёт Украину ещё ближе к "окончательной национальной катастрофе".