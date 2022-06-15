В МИД РФ напомнили Западу о недопустимости поставок оружия Киеву

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, своими действиями в отношении Украины Запад сам себя загнал в угол, и теперь у него есть только два варианта: или перестать поставлять оружие Киеву, или признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

Захарова напомнила, что начиная с 2008 года экспорт оружия между странами ЕС подчиняется определённым правилам, согласно которым он запрещается, если есть угроза применения экспортируемого вооружения "для внутренних репрессий", провоцирования или эскалации вооружённых конфликтов.

"Страны ЕС в принципе не должны поставлять вооружение, в т. ч. советское, государству, которое применяет, применит или имеет в виду применить его против собственных граждан во внутреннем конфликте. Понятно, зачем это было сделано: чтобы не допустить разжигания гражданских войн в странах-импортерах оружия", — отметила Захарова.

Дело осложняется тем, что ЕС не признаёт новые границы ЛНР и ДНР, по-прежнему считая их украинскими.

"Выходит одно из двух: либо, поставляя вооружение, Брюссель признает ДНР и ЛНР, и тогда конфликт перестает быть внутренним конфликтом Украины, либо страны-члены ЕС нарушают основополагающие интеграционные начала", — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что решение о поставках вооружений Киеву принималось европейскими лидерами в спешном порядке, и тем самым они сами себя поставили в безвыходное положение — им остаётся либо полностью прекратить поставки орудия украинской стороне, либо всё-таки признать ДНР и ЛНР.