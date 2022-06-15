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Премьер Польши: проигрыш Украины станет крахом европейских ценностей

Мир

Если Украина уступит России, это будет означать крупный провал и катастрофу для европейских ценностей, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер Польши: проигрыш Украины станет крахом европейских ценностей

По словам политика, единственный способ этого избежать: нарастить поставки западного вооружения для киевского режима.

Также он отметил, что среди западных стран нет естественного мнения по поводу выхода из украинского кризиса, что отрицательно сказывается на поддержке украинцев.

"Мы не можем представить сценарий, при котором Украина проиграет. Это было бы абсолютным провалом и катастрофой для наших ценностей", — заверил Моравецкий во время пресс-конференции.

Ранее он пообещал Киеву поставить самоходные гаубицы почти на $700 млн. Правда оказалось, что деньги будут выделены польскому военному заводу, который только планирует заняться производством артиллерии.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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