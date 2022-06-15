Армия России совместно с силами ЛДНР решает задачу на направлении Славянска. От взятия этого укрепрайона зависит, будет ли вода в Донецкой агломерации. Такое мнение высказала блогер, юрист Татьяна Монтян.
Аналитик рассказала, что общалась с людьми, которые пытаются отодвинуть сейчас нацистов от Донецка. И проблема в том, что для окружения и уничтожения засевшей там группировки необходимы силы и средства, едва ли не мощнее, чем в Мариуполе.
Зона от Авдеевки до Марьинки за восемь лет была превращена в один огромный бункер, как на "Азовстали", с забетонированными подземными ходами, массой защищенных укрытий для техники, из которых она выезжает на несколько минут и снова прячется.
При этом боевики ВСУ не собираются вылезать из своих укрытий и идти в наступление для штурма Донецка, а целенаправленно уничтожают мирный город и его жителей, чтобы показать им, что Россия не может их защитить, считает блогер.
Она добавила, что сейчас лето, и никак нельзя оставить без воды население миллионного города. Но именно этого добивались президент Украины Владимир Зеленский и его англо-американские хозяева, уничтожив дамбы и гидросооружения на Северском Донце, откуда вода по каналу поступает практически во все города и поселки ДНР.
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