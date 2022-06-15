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Cи Цзиньпин разрешил себе начать СВО: не против Тайваня, а против флота США

Мир

Китай разработал и сразу принял положение об армейских действиях невоенного характера.

Cи Цзиньпин разрешил себе начать СВО: не против Тайваня, а против флота США

Сюда входит обеспечение безопасности жизненно важных для Китая путей доставки стратегических ресурсов. Также Пекин намерен защищать ими китайские инвестиции и проекты за рубежом.

Новшества уже вступили в силу сегодня

По данным Global Times, они станут правовой основой для… нет, не атаки Тайваня. Для помощи при стихийных бедствиях, осуществления гуманитарных и миротворческих операций. Но в основном речь идёт о "защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая".

Американцы уже выразили озабоченность нововведениями.

Так, Radio Free Asia, финансируемая правительством США, прямо говорит о подготовке Пекином "специальной операции", не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.

"Лидер КНР отдал приказ начать подготовку к военной операции на Тайване”

Медиамир отреагировал на данные сообщения ровно так, как ожидалось. Никакого анализа ситуации найти не удалось, зато ультраистерические трактовки в стиле американцев наличествуют в большом количестве.

При вышеперечисленных вводных в заголовки полетело вполне ожидаемое "Лидер КНР отдал приказ начать подготовку к военной операции на Тайване”.

Пункт первый — неплохо было бы помнить, что Тайвань, так или иначе, часть территории Китая и объявлять ей войну, чтобы ввести армию, не нужно, сообщают китаисты проекта "Китайский связной".

Другое дело, что благодаря новой редакции документа про "боевые действия без объявления войны" стало теоретически возможным, цитируем,

"в Южно-Китайском море притопить того, кто не нравится без всякого объявления войны".

До принятия этого документа такое решение Си Цзиньпина должен был утверждать военсовет КПК.

Также у Китая "вагон и маленькая тележка" спорных акваторий: от Дяоюйдао до всего в Южно-Китайском море, что попало под "линию девяти штрихов".

"Там никого нельзя было атаковать без сложной цепочки разрешений. Теперь Си может отдать приказ и оно всё закрутится без взаимодействия с МИДом и официальных уведомлений".

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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