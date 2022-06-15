TAC: Байден пожертвовал американским фермерством ради санкций против России

Фермеры в США столкнулись с серьёзными проблемами из-за антироссийских санкций, утверждённых американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет The American Conservative.

По информации издания, ограничительные меры в отношении РФ стали приоритетным направлением политики Байдена. В статье сказано, что президент США не подумал об американских фермерах, которым грозит разорение из-за высоких цен на топливо и нехватки удобрений.

Хозяйка одной из ферм рассказала корреспонденту TAC, что перестала получать прибыль от разведения свиней и продажи овощей после введения антироссийских санкций.

"Россия остаётся третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии, а также крупнейшим экспортёром удобрений, нефтепродуктов", — напомнил автор материала.

Источники издания отметили, что проблемы с удобрениями в США приведут к снижению урожайности и сокращению количества товаров в цепочке поставок.