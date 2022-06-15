Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский военный журналист Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине
Хазин: изначальный план США по Донбассу и Путину был в их уничтожении
TAC: Байден пожертвовал американским фермерством ради санкций против России
Арестович: пока Запад передаёт Украине 100 гаубиц, ВС РФ уже уничтожают 600
Михалков: "В Донбассе рождается новая Россия"
360kuai назвало два недостатка ВСУ: нехватка пушек и внутренние конфликты
Советник ГШ ВСУ Штупун: украинские войска сдерживают противника в Северодонецке
Генерал армии США Кларк призвал НАТО вмешаться в СВО на Украине
Военкор Котенок: ВСУ собирают силы для прорыва в Донецк

Рогов: киевский режим никогда не вернёт контроль над Запорожской областью

Мир

Киевский режим никогда не сможет вернуть контроль над Запорожской областью. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Рогов: киевский режим никогда не вернёт контроль над Запорожской областью

Он отметил в интервью РИА Новости, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его сторонникам "не видать как своих ушей" Запорожской области.

По его мнению, популизм и обман — это "неотделимая суть" киевского режима. Рогов напомнил, что Зеленский обещал вернуть в состав Украины Крым, Донецк и Луганск, а теперь заявляет о намерении завладеть освобождёнными Запорожской и Херсонской областями.

"Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено", — подчеркнул член главного совета ВГА.

Рогов также добавил, что Зеленский обещал украинцам мир, но устроил "ещё большую бойню". Киевский режим, указал представитель военно-гражданской администрации, ведёт к гибели ни в чём не повинных людей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе

Глава киевского режима записал очередное видеообращение.

Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Мир. Новости мира
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Силовые структуры
Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ
Любовь Степушова Грузия разоблачит "закулисные переговоры" по получению статуса кандидата в ЕС Любовь Степушова Людмила Черткова Украина фактически признала себя государством-террористом Людмила Черткова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Силовые структуры
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Яков Кедми: приказы по спецоперации на Украине кардинально изменились
Силовые структуры
Яков Кедми: приказы по спецоперации на Украине кардинально изменились
Последние материалы
Рогов: киевский режим никогда не вернёт контроль над Запорожской областью
Генерал армии США Кларк призвал НАТО вмешаться в СВО на Украине
Военкор Котенок: ВСУ собирают силы для прорыва в Донецк
Corriere: Европа встревожена разветвлённой тайной сетью "русофилов" в Италии
Арестович: в санкции не верю, а верю в простое набитие морды
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области
Рано утром ВСУ нанесли ракетный удар по Ясиноватой из РСЗО БМ-21 "Град"
Кива: НАТО и Запад в целом уже проиграли
Ходаковский: ВСУ придерживаются простой тактики, отдавая малые населённые пункты
Кнутов: эвакуировать население Донецка придётся при появлении у ВСУ РСЗО из США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников