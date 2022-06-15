Рогов: киевский режим никогда не вернёт контроль над Запорожской областью

Киевский режим никогда не сможет вернуть контроль над Запорожской областью. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Он отметил в интервью РИА Новости, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его сторонникам "не видать как своих ушей" Запорожской области.

По его мнению, популизм и обман — это "неотделимая суть" киевского режима. Рогов напомнил, что Зеленский обещал вернуть в состав Украины Крым, Донецк и Луганск, а теперь заявляет о намерении завладеть освобождёнными Запорожской и Херсонской областями.

"Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено", — подчеркнул член главного совета ВГА.

Рогов также добавил, что Зеленский обещал украинцам мир, но устроил "ещё большую бойню". Киевский режим, указал представитель военно-гражданской администрации, ведёт к гибели ни в чём не повинных людей.