Генерал армии США Кларк призвал НАТО вмешаться в СВО на Украине

Страны НАТО не вмешиваются в ход спецоперации на Украине, опасаясь эскалации за её пределами. Североатлантический альянс оказывает помощь Киеву косвенно, отправляя ВСУ вооружение и поддерживая финансово. Однако бывший главком союзными силами США и НАТО генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что пора менять тактику.

Чтобы остановить украинский конфликт, альянсу необходимо вмешаться в него напрямую, считает генерал.

"НАТО должно вмешаться. Давайте официально объявим это и прикажем россиянам прекратить огонь. Конфликт невозможно остановить без вмешательства НАТО", — заявил Кларк на "Атлантическом совете".