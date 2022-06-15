Страны НАТО не вмешиваются в ход спецоперации на Украине, опасаясь эскалации за её пределами. Североатлантический альянс оказывает помощь Киеву косвенно, отправляя ВСУ вооружение и поддерживая финансово. Однако бывший главком союзными силами США и НАТО генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что пора менять тактику.
Чтобы остановить украинский конфликт, альянсу необходимо вмешаться в него напрямую, считает генерал.
"НАТО должно вмешаться. Давайте официально объявим это и прикажем россиянам прекратить огонь. Конфликт невозможно остановить без вмешательства НАТО", — заявил Кларк на "Атлантическом совете".
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