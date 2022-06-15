Пока страны коллективного Запада пытаются "изолировать" Россию санкциями, представители итальянской политической элиты выступают в качестве своеобразных проводников интересов Москвы в Евросоюзе.
Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что в стране есть некая "разветвлённая сеть сторонников Москвы". С помощью социальных сетей и телевидения формируется общественное мнение итальянцев, в частности по поводу ситуации на Украине.
На данный момент пророссийская сеть хорошо себя зарекомендовала в Италии. Этот факт вызывает беспокойство у стран Европы. В издании утверждается, что у сторонников России в Италии есть три основных лидера: руководитель партии "Лига" Маттео Сальвини, политик Сильвио Берлускони и экс-премьер Италии Джузеппе Конте.
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