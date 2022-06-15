Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром, 15 июня, нанесли ракетный удар по Ясиноватой из комплекса ракетного вооружения РСЗО БМ-21 "Град".
Украинские боевики не прекращают терроризировать мирных граждан Донецкой Народной Республики (ДНР) и продолжают обстрелы городов. "РВ" сообщает, что ВСУ с позиций в Авдеевке нанесли удар "Градом" по Ясиноватой. По Куйбышевскому району Донецка из посёлка Пески украинские бойцы выпустили пять снарядов калибром 122 мм.
Власти призывают горожан не покидать безопасные места без надобности и находится поблизости от укрытий.
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