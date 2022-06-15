NYT: "У Зеленского может не быть жизнеспособной стратегии для победы"

Запад начал осознавать, что успех спецоперации РФ не за горами, а потому решил свалить всю вину на Киев. Причиной неудачи объявят безграмотность Зеленского.

"У Владимира Зеленского может не быть жизнеспособной стратегии для победы", — пишут журналисты The New York Times со ссылкой на мнение "некоторых западных лидеров".

Издание сообщает, что главы военных министерств стран-членов НАТО всё чаще высказывают сомнения в необходимости продолжать поставки тяжёлого вооружения по просьбе киевского режима. Основной темой обсуждения в последнее время становится "окончание войны".

"Политический лидер — козёл отпущения" не впервой используется американцами для того, чтобы оправдать очередное поражение в военном конфликте", — напомнила депутат Госдумы РФ Мария Бутина.

Она отметила, что Белый дом не раз сваливал всю вину за собственный провал на "катастрофически плохое руководство" местных властей.

"Похоже, история повторяется", — считает парламентарий.