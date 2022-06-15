Спикер Госдумы РФ Володин: смертную казнь в ДНР правильно было бы сохранить

Законы ДНР планируется привести в соответствие с российскими, но исключительную меру наказания в виде смертной казни стоит сохранить, считает Вячеслав Володин.

Парламент Донецкой Народной Республики и Госдума РФ работают над гармонизацией законодательств двух государств, рассказал Володин.

"Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни" — уточнил он.

Сейчас киевский режим совершает множество преступлений против человечества: бомбит дома мирных жителей, обстреливает ракетами лечебные учреждения, детские сады и школы. Действия украинских националистов стали причиной множества смертей среди стариков, женщин и детей, напомнил спикер российского парламента.

Каждый командир, отдавший подобный приказ, каждый солдат, его выполнивший, являются преступниками. И наказание за их злодеяния должно быть самым суровым.

"Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты", — резюмировал Володин.