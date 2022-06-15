NI: Украина должна пойти на уступки РФ, она может не выжить в затяжном конфликте

Власти Украины должны задуматься о территориальных уступках России, ведь затяжной конфликт угрожает выживанию страны. Об этом пишет National Interest.

Автор материала Араш Тупчинеджад отметил, что мирный договор с Москвой — самый лучший вариант урегулирования конфликтной ситуации для Киева.

Он подчеркнул: такое соглашение поможет не допустить тотального разрушения украинской экономики. Если боевые действия затянутся на долгое время, то кризис на Украине обострится, убеждён обозреватель.

"Мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины", — написал Тупчинеджад.

При этом он добавил, что этот документ позволит вернуться к дипломатическому подходу и избежать дальнейших экономических и человеческих потерь.

Ранее итальянский социолог Алессандро Орсини призвал лидеров западных стран пойти на территориальные уступки России, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине.