Политолог Нетесов: Китай начнёт спецоперацию на Тайване до 30 июня

Глава Китая Си Цзиньпин планирует начать вторжение на Тайвань.

Об этом сообщает политолог Александр Нетесов.

Аналитик пришёл к такому выводу после прошедших на острове протестов против спецоперации России на Украине.

Тайвань в последнее время всё больше высказывает желание продолжать курс на независимость. Причём, его очень активно поддерживают США. Однако КНР такой вариант категорически не устраивает, цитирует эксперта издание Solenka.info.

Пекин внимательно изучает российскую спецоперацию. И решение Си Цзиньпиня будет зависеть от донбасских успехов. Российская неминуемая победа придаст КНР уверенности. Нетесов предполагает, что Владимир Путин и его китайский коллега могут скоординировать действия в "тайваньском вопросе".

Ранее Си издал приказ по разработке плана "невоенной операции" на Тайване, но "вооружёнными силами".