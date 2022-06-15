Лаврентьев: Россия считает неразумной возможную операцию Турции в Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев призвал Турцию мирным путём урегулировать конфликт с курдскими формированиями.

Он напомнил, что недавно турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил о необходимости проведения военной операции на севере Сирии.

"Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряжённости и новому витку вооружённого противостояния в мире", — сказал Лаврентьев на переговорах по Сирии в Казахстане.

Спецпредставитель добавил, что Россия будет и дальше советовать Турции отказаться от военной операции. Он подчеркнул: Анкара в силах урегулировать конфликтную ситуацию с помощью диалога. Москва, пояснил Лаврентьев, готова оказать любую дипломатическую поддержку.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара не обязана спрашивать у других стран разрешение на проведение военной операции в Сирии.