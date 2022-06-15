В Великобритании задержали россиянина по подозрению в шпионаже. Как уточняют британские журналисты, он якобы шпионил непосредственно в пользу президента Владимира Путина.
Согласно информации, подозреваемый пытался покинуть страну, но в аэропорту Гатвик в Лондоне его задержали британские спецслужбы.
"Подозреваемый шпион в возрасте 40 лет был арестован в понедельник в аэропорту Гатвик в соответствии с Законом о государственной тайне, когда он пытался покинуть Великобританию", — пишет британское издание The Sun, со ссылкой на источник. — Задержали за то, что он якобы шпионил в Великобритании в пользу президента Владимира Путина".
По сообщению собеседника издания, задержанного доставили в полицейский участок в Западном Лондоне. На каких основаниях разведка и правоохранительные органы страны сделали вывод о том, что мужчина якобы шпионил в пользу России, не уточняется.
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