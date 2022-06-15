The Sun: в Лондоне задержали россиянина по подозрению в шпионаже на Путина

В Великобритании задержали россиянина по подозрению в шпионаже. Как уточняют британские журналисты, он якобы шпионил непосредственно в пользу президента Владимира Путина.

Согласно информации, подозреваемый пытался покинуть страну, но в аэропорту Гатвик в Лондоне его задержали британские спецслужбы.

"Подозреваемый шпион в возрасте 40 лет был арестован в понедельник в аэропорту Гатвик в соответствии с Законом о государственной тайне, когда он пытался покинуть Великобританию", — пишет британское издание The Sun, со ссылкой на источник. — Задержали за то, что он якобы шпионил в Великобритании в пользу президента Владимира Путина".

По сообщению собеседника издания, задержанного доставили в полицейский участок в Западном Лондоне. На каких основаниях разведка и правоохранительные органы страны сделали вывод о том, что мужчина якобы шпионил в пользу России, не уточняется.