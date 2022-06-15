Хегер: ЕС на распутье по статусу Украины — Словакия на уступки не пойдёт

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна не намерена идти на уступки в отношении требований к Украине, для предоставления Киеву статуса кандидата в Евросоюз. Как подчеркнул политик, члены ЕС готовы лишь "подтянуть" Незалежную до нужного уровня.

Как подчеркнул премьер, Европа и Словакия, в частности, слишком зависимы от мирового рынка газа и нефти и, несмотря на заявления о снижении энергозависимости, находятся в сложном положении.

"Наше руководство ещё в 2006 году заявило, что нам нужны альтернативы. На дворе 2022 год, и мы на 100% зависим от нефти и на 85% от газа. О чём это говорит? Мы нарушили собственные обещания", — пояснил Хегер WELT. — Расширение ЕС необходимо. При этом скажем: это критерии, ни на какие уступки мы не пойдём".

Как подчеркнул премьер, выйти из инфляции странам ЕС даже за десятилетие будет сложно. По мнению Хегера, со статусом Украины лучше не торопиться, а помочь стране достичь необходимого уровня для полноправного вступления в союз на тех условиях, которые предъявляются к кандидатам.